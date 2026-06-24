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Силы ПВО за ночь уничтожили 323 беспилотника - РИА Новости, 24.06.2026
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07:23 24.06.2026 (обновлено: 07:35 24.06.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 323 беспилотника

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 323 беспилотника

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожила 323 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении военного ведомства.
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