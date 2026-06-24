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Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2026
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03:54 24.06.2026
Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА в Севастополе

Развожаев: в Севастополе сбили девять беспилотников ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, сбито девять БПЛА.
  • Пострадавших в результате атаки предварительно нет.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбиты девять БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито девять БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе", - написал он в Telegram-канале.
Предварительно, никто не пострадал, добавил губернатор.
Отмечается, что военные ведут работу по уничтожению БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьСевастопольХерсонесМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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