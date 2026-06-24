Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, сбито девять БПЛА.
- Пострадавших в результате атаки предварительно нет.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбиты девять БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито девять БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе", - написал он в Telegram-канале.
Предварительно, никто не пострадал, добавил губернатор.
Отмечается, что военные ведут работу по уничтожению БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
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