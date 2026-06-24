Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА в Севастополе

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбиты девять БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Отмечается, что военные ведут работу по уничтожению БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.