Путина попросили продлить программу развития авиаотрасли до 2035 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Путина попросили поручить продлить комплексную программу развития авиаотрасли на пять лет — до 2035 года.

Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года была утверждена в июне 2022 года.

ЖУКОВСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что сегодня президента России Владимира Путина попросили поручить продлить комплексную программу развития авиаотрасли на пять лет - до 2035 года.

Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года была утверждена в июне 2022 года. В конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что КПГА России будет обновляться после получения отечественными новейшими гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа.

"Мы сегодня президента попросили поручить нам программу продлить, чтобы она завершалась не 2030 годом, а 2035 годом", - сказал Алиханов журналистам.