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Путина попросили продлить программу развития авиаотрасли до 2035 года - РИА Новости, 24.06.2026
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21:23 24.06.2026 (обновлено: 22:01 24.06.2026)
Путина попросили продлить программу развития авиаотрасли до 2035 года

Путина попросили продлить комплексную программу развития авиаотрасли на 5 лет

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путина попросили поручить продлить комплексную программу развития авиаотрасли на пять лет — до 2035 года.
  • Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года была утверждена в июне 2022 года.
ЖУКОВСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что сегодня президента России Владимира Путина попросили поручить продлить комплексную программу развития авиаотрасли на пять лет - до 2035 года.
Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года была утверждена в июне 2022 года. В конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что КПГА России будет обновляться после получения отечественными новейшими гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа.
"Мы сегодня президента попросили поручить нам программу продлить, чтобы она завершалась не 2030 годом, а 2035 годом", - сказал Алиханов журналистам.
Глава Минпромторга России добавил, что в части лизингового финансирования для реализации КПГА планируется привлечь более 1,5 триллиона рублей. При этом итоговая модель может меняться, так как она сформирована под определенные производственные мощности и заказ.
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РоссияАнтон АлихановВладимир ПутинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)SJ-100МС-21Ил-114-300Экономика
 
 
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