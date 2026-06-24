Путин отметил важность подготовки инженеров в условиях инноваций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подчеркнул важность подготовки высококвалифицированных инженерных кадров в условиях развития передовых инновационных технологий.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров в условиях бурного развития передовых инновационных технологий приобретает особое значение, заявил Президент РФ Владимир Путин.
Приветственная телеграмма участникам XIV Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего – 2026" опубликована на сайте Кремля.
"Подчеркну, сегодня, в условиях бурного развития передовых инновационных технологий, подготовка высококвалифицированных кадров, поддержка инженерного творчества и создание условий для профессиональной самореализации молодежи приобретают особое значение", - отметил глава государства в приветствии.
Президент РФ отметил, что участников форума ждут открытые дискуссии и круглые столы, презентации проектов, встречи с известными политиками и руководителями крупных компаний, а также обмен опытом и поиск единомышленников.
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14 мая, 17:28