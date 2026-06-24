Путин отметил важность подготовки инженеров в условиях инноваций

"Подчеркну, сегодня, в условиях бурного развития передовых инновационных технологий, подготовка высококвалифицированных кадров, поддержка инженерного творчества и создание условий для профессиональной самореализации молодежи приобретают особое значение", - отметил глава государства в приветствии.