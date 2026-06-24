Путин: правительство подготовило финансовую модель работы в авиаотрасли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что правительство подготовило финансовую модель предстоящей работы в авиаотрасли.
- Он отметил необходимость воплощения инвестиций в разработку авиатехники в конкретные машины.
- Президент России подчеркнул важность обсуждения вопросов кооперации в части двигателей, агрегатов и других материалов.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли в России заявил, что правительство страны подготовило финансовую модель предстоящей работы в отрасли и предложил осудить эти вопросы.
"Знаю, что правительство подготовило финансовую модель предстоящей работы, включая работу авиаперевозчиков, лизинговых компаний, кредитных организаций, авиастроителей. Давайте обсудим детали и эти вопросы разумеется", - сказал президент РФ.
Путин отметил, что в разработку авиатехники уже вложены серьезные средства. Необходимо, чтобы эти инвестиции воплощались в конкретных машинах, чтобы авиастроители работали ритмично, совершенствовали технические параметры, создаваемых воздушных судов, обеспечивали их конкурентную стоимость.
"Один из ключевых вопросов здесь, это, конечно, вопрос о том, как налажена кооперация в части двигателя, агрегатов, других материалов и об этом сегодня тоже поговорим", - добавил президент.
В феврале текущего года глава Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Вадим Бадеха сообщал, что корпорация приступила к повышению экономической эффективности гражданских самолетов, в том числе снижению их стоимости.
Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что для оптимизации расходов и снижения стоимости импортозамещенных российских лайнеров SJ-100 и МС-21 привлекаются альтернативные поставщики. Кроме того, в министерстве отмечали, что сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям.