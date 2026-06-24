Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что правительство подготовило финансовую модель предстоящей работы в авиаотрасли.

Он отметил необходимость воплощения инвестиций в разработку авиатехники в конкретные машины.

Президент России подчеркнул важность обсуждения вопросов кооперации в части двигателей, агрегатов и других материалов.

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли в России заявил, что правительство страны подготовило финансовую модель предстоящей работы в отрасли и предложил осудить эти вопросы.

"Знаю, что правительство подготовило финансовую модель предстоящей работы, включая работу авиаперевозчиков, лизинговых компаний, кредитных организаций, авиастроителей. Давайте обсудим детали и эти вопросы разумеется", - сказал президент РФ

Путин отметил, что в разработку авиатехники уже вложены серьезные средства. Необходимо, чтобы эти инвестиции воплощались в конкретных машинах, чтобы авиастроители работали ритмично, совершенствовали технические параметры, создаваемых воздушных судов, обеспечивали их конкурентную стоимость.

"Один из ключевых вопросов здесь, это, конечно, вопрос о том, как налажена кооперация в части двигателя, агрегатов, других материалов и об этом сегодня тоже поговорим", - добавил президент.

В феврале текущего года глава Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Вадим Бадеха сообщал, что корпорация приступила к повышению экономической эффективности гражданских самолетов, в том числе снижению их стоимости.