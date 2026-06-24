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Путин: пилоты отмечают улучшение импортозамещенного "Суперджета" - РИА Новости, 24.06.2026
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18:36 24.06.2026
Путин: пилоты отмечают улучшение импортозамещенного "Суперджета"

Путин: пилоты отмечают улучшенные характеристики импортозамещенного "Суперджета"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300
Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что российские пилоты отмечают улучшение качества импортозамещенного самолета "Суперджет" (SJ-100) по сравнению с моделями, созданными с международными партнерами.
  • Он подчеркнул, что перед российскими производителями стоит задача успешно конкурировать с зарубежными самолетами по качеству, надежности и техническим параметрам.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Российские пилоты отмечают, что импортозамещенный самолет "Суперджет" (SJ-100) лучше по качеству, чем "Суперджеты", созданные с международными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача: отечественные суда по своим качеству, надежности, техническим параметрам должны конкурировать и не только конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными", - подчеркнул глава государства.
Такие заделы на перспективные модели у России есть, в том числе, это среднемагистральный МС-21, уже с собственным двигателем, а также ближнемагистральный новый "Суперджет", отметил Путин.
"Мне сейчас пилоты говорят, улучшили, не просто воспроизвели то, что с партнерами было сделано, а улучшили характеристики", - добавил он.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в РФ серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за введенных западных санкций проект был остановлен. Импортозамещенный "Суперджет" выполнил более 80% сертификационных полетов, рассказывал на ПМЭФ-2026 глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация самолета запланирована до конца 2026 года. В 2027 году ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинСергей ЧемезовРостехSJ-100МС-21
 
 
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