Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин отметил, что благодаря инновационному формату и использованию искусственного интеллекта на выставке "Великолепный Эрмитаж" тысячи людей смогут познакомиться с коллекцией Эрмитажа.

Выставка объединит традиции классического просвещения и современные подходы, что вызовет интерес у разных поколений.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Благодаря уникальному инновационному формату и возможностям использования искусственного интеллекта в создании мультимедийной выставки "Великолепный Эрмитаж" в Новом Манеже в Москве тысячи ценителей искусства смогут познакомиться с богатейшей коллекцией Эрмитажа, отметил президент России Владимир Путин.

Елена Ямпольская. "Во многом благодаря уникальному, инновационному формату выставки, применению цифровых технологий, возможностей искусственного интеллекта, современных систем виртуальной реальности - тысячи ценителей искусства в нашей стране и далеко за ее пределами смогут познакомиться с богатейшей коллекцией Эрмитажа", - говорится в приветствии главы государства участникам, организаторам и гостям выставки, которое на церемонии открытия зачитала советник президента России

Он назвал проект грандиозным и востребованным, ярким творческим начинанием, впечатляющим результатом совместной плодотворной деятельности Государственного Эрмитажа и Президентского фонда культурных инициатив. По словам главы государства, гости выставки смогут увидеть произведения выдающихся мастеров живописи, скульптурные композиции, предметы декоративно-прикладного искусства, "которые составляют гордость и славу отечественного и мирового культурного наследия".

"Уверен, что ваша выставка, объединяющая традиции классического просвещения и современные новаторские подходы, вызовет искренний, неподдельный интерес представителей разных возрастов и поколений, молодежи, оставит добрые, незабываемые впечатления", - подчеркнул Путин.

Он также выразил благодарность генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, сотрудникам музея, а также творческой команде организаторов за кропотливую, высокопрофессиональную работу, энтузиазм и подвижничество.