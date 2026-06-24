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Путин отметил уникальный формат выставки "Великолепный Эрмитаж" в Москве - РИА Новости, 24.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:26 24.06.2026
Путин отметил уникальный формат выставки "Великолепный Эрмитаж" в Москве

Путин отметил уникальный инновационный формат выставки "Великолепный Эрмитаж"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что благодаря инновационному формату и использованию искусственного интеллекта на выставке "Великолепный Эрмитаж" тысячи людей смогут познакомиться с коллекцией Эрмитажа.
  • Выставка объединит традиции классического просвещения и современные подходы, что вызовет интерес у разных поколений.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Благодаря уникальному инновационному формату и возможностям использования искусственного интеллекта в создании мультимедийной выставки "Великолепный Эрмитаж" в Новом Манеже в Москве тысячи ценителей искусства смогут познакомиться с богатейшей коллекцией Эрмитажа, отметил президент России Владимир Путин.
"Во многом благодаря уникальному, инновационному формату выставки, применению цифровых технологий, возможностей искусственного интеллекта, современных систем виртуальной реальности - тысячи ценителей искусства в нашей стране и далеко за ее пределами смогут познакомиться с богатейшей коллекцией Эрмитажа", - говорится в приветствии главы государства участникам, организаторам и гостям выставки, которое на церемонии открытия зачитала советник президента России Елена Ямпольская.
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Он назвал проект грандиозным и востребованным, ярким творческим начинанием, впечатляющим результатом совместной плодотворной деятельности Государственного Эрмитажа и Президентского фонда культурных инициатив. По словам главы государства, гости выставки смогут увидеть произведения выдающихся мастеров живописи, скульптурные композиции, предметы декоративно-прикладного искусства, "которые составляют гордость и славу отечественного и мирового культурного наследия".
"Уверен, что ваша выставка, объединяющая традиции классического просвещения и современные новаторские подходы, вызовет искренний, неподдельный интерес представителей разных возрастов и поколений, молодежи, оставит добрые, незабываемые впечатления", - подчеркнул Путин.
Он также выразил благодарность генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, сотрудникам музея, а также творческой команде организаторов за кропотливую, высокопрофессиональную работу, энтузиазм и подвижничество.
Выставочный проект будет открыт для посещения с 25 июня по 29 августа в Креативном пространстве "Новый Манеж" в Москве.
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