Путин: многое в российской авиаотрасли создается молодыми коллективами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
- По его словам, многие вещи в российской авиаотрасли создаются молодыми коллективами инженеров и конструкторов со средним возрастом 32–35 лет.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Многие вещи в авиационной отрасли России создаются молодыми коллективами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многие вещи (в российской авиаотрасли - ред.) создаются совсем молодыми коллективами инженеров и конструкторов. Средний возраст этих коллективов - 32-35 лет. Это, конечно, очень приятно", - сказал Путин.