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Путин: многое в российской авиаотрасли создается молодыми коллективами - РИА Новости, 24.06.2026
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18:08 24.06.2026
Путин: многое в российской авиаотрасли создается молодыми коллективами

Путин: многие вещи в российской авиаотрасли создаются молодыми коллективами

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300
Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
  • По его словам, многие вещи в российской авиаотрасли создаются молодыми коллективами инженеров и конструкторов со средним возрастом 32–35 лет.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Многие вещи в авиационной отрасли России создаются молодыми коллективами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
"Многие вещи (в российской авиаотрасли - ред.) создаются совсем молодыми коллективами инженеров и конструкторов. Средний возраст этих коллективов - 32-35 лет. Это, конечно, очень приятно", - сказал Путин.
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