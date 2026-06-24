Путин попросил Минтранс доложить прогноз по показателям авиаперевозок

"Я прошу Минтранс сегодня доложить уточненные планы по прогнозному пассажиропотоку, а также сообщить, какие дополнительные меры будут реализованы для того, чтобы максимально обеспечить потребности граждан в авиаперелетах", - сказал президент.

Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.