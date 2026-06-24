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Россия обеспечила доступность авиаперевозок для граждан, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2026
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17:58 24.06.2026 (обновлено: 18:05 24.06.2026)
Россия обеспечила доступность авиаперевозок для граждан, заявил Путин

Путин: Россия обеспечила доступность авиаперевозок для граждан

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
Президент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин сообщил, что удалось обеспечить доступность авиаперевозок для граждан.
  • Глава государства отметил успешное выполнение задач по поддержке устойчивости и ритмичности работы отечественных авиакомпаний.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. России удалось обеспечить доступность авиаперевозок для граждан и поддержать отечественные авиакомпании в сохранении устойчивости и ритмичности работы, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
"По итогам сегодняшнего совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения ... Хочу вспомнить, что еще в 2022 году мы говорили об этой теме, и тогда был принят ряд неотложных, оперативных мер. В том числе было поручено поддержать наши авиакомпании сохранить устойчивость и ритмичность нашей работы, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан страны. Поставленные задачи в целом выполнить удалось", - заявил он.
Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.
Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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