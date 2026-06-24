Россия обеспечила доступность авиаперевозок для граждан, заявил Путин

"По итогам сегодняшнего совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения ... Хочу вспомнить, что еще в 2022 году мы говорили об этой теме, и тогда был принят ряд неотложных, оперативных мер. В том числе было поручено поддержать наши авиакомпании сохранить устойчивость и ритмичность нашей работы, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан страны. Поставленные задачи в целом выполнить удалось", - заявил он.