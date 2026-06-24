Путин рассказал о заказе на отечественную авиатехнику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государство, авиастроители и авиакомпании сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами, заявил Путин.
- Для этого необходимо определить прогнозную потребность парка самолетов компаний, исходя из реального спроса на воздушные перевозки.
- По словам президента, речь идет об огромном долгосрочном заказе для авиастроительных заводов и их партнеров.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Государство, авиастроители и авиакомпании совместными усилиями сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами, заказ на авиатехнику огромен, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нет никаких сомнений в том, что совместными усилиями государства, авиастроителей и авиакомпаний мы сделаем все необходимое для того, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы в основном на наших отечественных самолетах. Для этого, исходя из реального спроса на воздушные перевозки, нужно определить прогнозную потребность парка самолетов российских авиакомпаний", - сказал Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли.
Глава государства попросил доложить все эти параметры.
"По сути, речь идет об огромном долгосрочном заказе, в котором должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолетов и освоении новых линеек воздушных судов", - подчеркнул президент.
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