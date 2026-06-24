Путин рассказал о заказе на отечественную авиатехнику

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Государство, авиастроители и авиакомпании совместными усилиями сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами, заказ на авиатехнику огромен, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По сути, речь идет об огромном долгосрочном заказе, в котором должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолетов и освоении новых линеек воздушных судов", - подчеркнул президент.