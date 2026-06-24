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Россия входит в четверку стран, выпускающих авиадвигатели, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2026
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17:56 24.06.2026 (обновлено: 18:05 24.06.2026)
Россия входит в четверку стран, выпускающих авиадвигатели, заявил Путин

Путин: Россия входит в четверку стран, которые могут выпускать авиадвигатели

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
Президент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия входит в четверку государств, способных полностью самостоятельно выпускать авиадвигатели, заявил Владимир Путин.
  • Президент России проводит совещание по развитию авиации в летно-исследовательском институте имени М. М. Громова.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Россия входит в четверку государств, которые могут полностью сами выпускать авиадвигатели, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду в летно-исследовательском институте имени М.М. Громова проводит совещание по развитию авиации.
"Россия входит в четвергу государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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