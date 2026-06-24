Россия входит в четверку стран, выпускающих авиадвигатели, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия входит в четверку государств, способных полностью самостоятельно выпускать авиадвигатели, заявил Владимир Путин.
- Президент России проводит совещание по развитию авиации в летно-исследовательском институте имени М. М. Громова.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Россия входит в четверку государств, которые могут полностью сами выпускать авиадвигатели, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду в летно-исследовательском институте имени М.М. Громова проводит совещание по развитию авиации.
"Россия входит в четвергу государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей", - сказал Путин.
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