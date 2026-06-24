Россия способна самостоятельно производить авиатехнику, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия способна самостоятельно производить авиатехнику.
- Владимир Путин заявил, что способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов — это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в числе немногих стран, которые способны самостоятельно производить авиатехнику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями, Россия в их числе", - сказал Путин.
В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта
23 июня 2021, 09:00