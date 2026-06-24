Путин: создание гражданских самолетов подтверждает суверенитет России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России.
- Он отметил, что не многие страны обладают такими уникальными компетенциями и поэтому вынуждены пользоваться серьезной международной кооперацией.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
"Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов - это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны", - сказал глава государства.
Президент России отметил, что не многие страны обладают такими уникальными компетенциями, поэтому вынуждены пользоваться серьезной международной кооперацией.
Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.