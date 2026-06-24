Авиаотрасль имеет особое значение для России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что авиационная отрасль имеет особое значение для России.
- Он подчеркнул, что от состояния авиаотрасли зависит транспортное сообщение и связанность регионов страны.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Авиационная отрасль для России имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
"Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан", - сказал Путин в ходе совещания.
Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного Superjet запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.