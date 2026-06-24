Авиаотрасль имеет особое значение для России, заявил Путин

Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного Superjet запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.