Власти России будут помогать авиапрому, заявил Путин

Президент России Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском

Президент России Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти России будут помогать авиапрому.

Персональная ответственность руководителей предприятий авиаотрасли за результат, сроки и качество будет оставаться высокой.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти РФ будут помогать авиапрому, но персональная ответственность руководителей предприятий всегда будет оставаться высокой, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России

"Мы, разумеется, помогали, помогаем и будем помогать авиационной промышленности, но персональная ответственность и спрос с руководителей за результат, за сроки , за качество, безусловно, всегда будет оставаться высокой", - сказал Путин.