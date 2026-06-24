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Власти России будут помогать авиапрому, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2026
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17:49 24.06.2026 (обновлено: 18:09 24.06.2026)
Власти России будут помогать авиапрому, заявил Путин

Путин: власти России будут помогать авиапрому

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
Президент России Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент России Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти России будут помогать авиапрому.
  • Персональная ответственность руководителей предприятий авиаотрасли за результат, сроки и качество будет оставаться высокой.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти РФ будут помогать авиапрому, но персональная ответственность руководителей предприятий всегда будет оставаться высокой, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
"Мы, разумеется, помогали, помогаем и будем помогать авиационной промышленности, но персональная ответственность и спрос с руководителей за результат, за сроки , за качество, безусловно, всегда будет оставаться высокой", - сказал Путин.
Путин в конце 2025 года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.
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