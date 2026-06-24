Путин оценил новые российские самолеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию авиаотрасли в России.
- Путин отметил высокий уровень новых российских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Новые российские самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114 имеют очень хороший уровень, сказал президент России Владимир Путин.
"Мы только что эти самолеты осмотрели. Уровень очень хороший, достойный. В разработку этих и других моделей уже вложены серьезные средства", - заявил Путин.