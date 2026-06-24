Путин: российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными, задел для этого есть, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли в РФ.

"Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, своим техническим параметрам должны конкурировать и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными, такие заделы в перспективных моделях у нас есть", - сказал президент.