Рейтинг@Mail.ru
Путин: российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 24.06.2026 (обновлено: 18:11 24.06.2026)
Путин: российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными

Путин заявил, что российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300
Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что отечественные воздушные суда должны успешно конкурировать с зарубежными.
  • Он отметил, что такие заделы в перспективных моделях есть.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными, задел для этого есть, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли в РФ.
"Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, своим техническим параметрам должны конкурировать и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными, такие заделы в перспективных моделях у нас есть", - сказал президент.
Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.
Президент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Россия обеспечила доступность авиаперевозок для граждан, заявил Путин
Вчера, 17:58
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияИл-114-300МС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала