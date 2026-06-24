Путин: российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что отечественные воздушные суда должны успешно конкурировать с зарубежными.
- Он отметил, что такие заделы в перспективных моделях есть.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными, задел для этого есть, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли в РФ.
"Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, своим техническим параметрам должны конкурировать и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными, такие заделы в перспективных моделях у нас есть", - сказал президент.
Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.