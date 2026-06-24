Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин призвал наращивать поставки авиатехники российского производства.
- Он отметил, что усилия государств, авиастроителей и авиакомпаний сделают все необходимое для того, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы в основном на наших отечественных самолетах.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать поставки авиатехники российского производства.
"Конечно, ключевое, главное условие решения этой задачи (максимального обеспечения потребности граждан РФ в авиаперелетах – ред.) – наращивание поставок современной воздушной техники собственного производства, о которой я уже начал говорить с самого начала. Нет никаких сомнений в том, что совместными усилиями государства, авиастроителей и авиакомпаний мы сделаем все необходимое для того, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы в основном на наших отечественных самолетах", - сказал Путин на совещании о развитии отечественной авиации.
Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного Superjet запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.