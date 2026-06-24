Путин: западные перевозчики понесли ущерб от антироссийских санкций

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил о наличии ущерба у западных перевозчиков и производителей авиатехники из-за антироссийских санкций.

По словам президента, ущерб от санкций понесли как перевозчики, так и производители авиатехники.

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли в России.

"Надо сказать, что те, кто принимал такие ограничения, сами в целом понесли определенный ущерб. Прежде всего, конечно, это перевозчики, да и производители тоже", - сказал президент РФ

Глава государства отметил, что российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкции и попытки экономической изоляции России со стороны ряда недружественных правительств. В частности, столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями на международные перевозки.

"Очень хорошо помню, когда МС-21 , да, с крылом там возникли проблемы. Но, да, к сожалению, это отодвинуло вправо чуть ли не на 2 года всю эту программу, но все-таки наша компания… справилась с этой задачей", - добавил президент.