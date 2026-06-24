Путин призвал наращивать технический потенциал в российском авиастроении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин призвал наращивать компетенции и технологическую независимость в авиастроении.
- По его словам, наличие рынка для собственного авиастроения в России дает возможность развиваться и укреплять инженерные школы.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наращивать имеющиеся в стране компетенции и технологическую независимость в авиастроении.
Президент в ходе совещания по развитию авиаотрасли сказал, что в России создали рынок для собственного авиастроения, и это позволило укрепить инженерные школы в стране.
"Имею в виду, наличие этого рынка дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость", - сказал Путин.