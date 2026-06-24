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Путин призвал наращивать технический потенциал в российском авиастроении - РИА Новости, 24.06.2026
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17:43 24.06.2026 (обновлено: 18:04 24.06.2026)
Путин призвал наращивать технический потенциал в российском авиастроении

Путин призвал наращивать компетенции и технический потенциал в авиастроении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин призвал наращивать компетенции и технологическую независимость в авиастроении.
  • По его словам, наличие рынка для собственного авиастроения в России дает возможность развиваться и укреплять инженерные школы.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наращивать имеющиеся в стране компетенции и технологическую независимость в авиастроении.
Президент в ходе совещания по развитию авиаотрасли сказал, что в России создали рынок для собственного авиастроения, и это позволило укрепить инженерные школы в стране.
"Имею в виду, наличие этого рынка дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость", - сказал Путин.
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