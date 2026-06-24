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В авиаотрасли все нужно делать быстрее, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2026
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17:42 24.06.2026 (обновлено: 18:00 24.06.2026)
В авиаотрасли все нужно делать быстрее, заявил Путин

Путин: в авиаотрасли все нужно делать быстрее и масштабнее

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
Президент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию авиаотрасли в России.
  • Путин заявил, что в авиационной отрасли все необходимо делать быстрее и масштабнее.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Все в авиационной отрасли необходимо делать быстрее и масштабнее, сказал президент России Владимир Путин.
Президент в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
"Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы это все было быстрее и масштабнее", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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