В авиаотрасли все нужно делать быстрее, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию авиаотрасли в России.
- Путин заявил, что в авиационной отрасли все необходимо делать быстрее и масштабнее.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Все в авиационной отрасли необходимо делать быстрее и масштабнее, сказал президент России Владимир Путин.
Президент в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
"Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы это все было быстрее и масштабнее", - заявил Путин.