Российская авиатехника превзошла западные аналоги, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
- Он заявил, что российская авиационная техника по ряду компонентов превзошла западные аналоги.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Российская авиационная техника по многим позициям превзошла западные аналоги, которые пришлось замещать, рассказал президент России Владимир Путин.
"Мы посмотрели сейчас технику, которую показывали. По ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели", - сказал Путин на совещании.
Путин в конце 2025 года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано на этот год, а МС-21 - на 2027 год.