Российская авиатехника превзошла западные аналоги, заявил Путин

"Мы посмотрели сейчас технику, которую показывали. По ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели", - сказал Путин на совещании.