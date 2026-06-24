Российская авиатехника во многом превзошла западные аналоги, заявил Путин

- Путин провел совещание по развитию авиации.
- Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, а западные перевозчики понесли ущерб от санкций.
- Президент призвал наращивать поставки авиатехники российского производства и повышать технологический потенциал в авиастроении.
"По ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели", — сказал он на совещании по развитию авиации в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова.
"Что принципиально: способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов — это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны", — подчеркнул Путин.
"Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, своим техническим параметрам должны конкурировать — и не просто конкурировать, а успешно конкурировать — с зарубежными, такие заделы в перспективных моделях у нас есть", — добавил Путин.