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Российская авиатехника во многом превзошла западные аналоги, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2026
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17:38 24.06.2026 (обновлено: 19:42 24.06.2026)
Российская авиатехника во многом превзошла западные аналоги, заявил Путин

Путин: российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит совещание о развитии отечественной авиации
Президент Владимир Путин проводит совещание о развитии отечественной авиации - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин проводит совещание о развитии отечественной авиации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел совещание по развитию авиации.
  • Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, а западные перевозчики понесли ущерб от санкций.
  • Президент призвал наращивать поставки авиатехники российского производства и повышать технологический потенциал в авиастроении.
ЖУКОВСКИЙ, 24 июн — РИА Новости. По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, заявил Владимир Путин.
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"По ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели", — сказал он на совещании по развитию авиации в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова.

Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, а западные перевозчики понесли ущерб от санкций, отметил президент. Он также назвал уровень новых российских самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114 очень хорошим.
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"Что принципиально: способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов — это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны", — подчеркнул Путин.

Глава государства также призвал наращивать поставки авиатехники российского производства, компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Он отметил, что в этой отрасли все нужно делать быстрее и масштабнее.
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"Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, своим техническим параметрам должны конкурировать — и не просто конкурировать, а успешно конкурировать — с зарубежными, такие заделы в перспективных моделях у нас есть", — добавил Путин.

Власти будут помогать авиапрому, но персональная ответственность руководителей предприятий всегда будет оставаться высокой.
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Кроме того, президент предупредил о риске не достичь установленных показателей по авиаперевозкам. Вместе с тем он рассказал о росте спроса на пассажирские перелеты на внутренних и зарубежных маршрутах.
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"Еще в 2022 году мы говорили об этой теме, и тогда был принят ряд неотложных, оперативных мер. В том числе было поручено поддержать наши авиакомпании сохранить устойчивость и ритмичность нашей работы, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан страны. Поставленные задачи в целом выполнить удалось", — заключил глава государства.
Ранее сегодня Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники — самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории АО "ЛИИ имени М. М. Громова".
 
МС-21РоссияВладимир ПутинИл-114-300SJ-100Технологии
 
 
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