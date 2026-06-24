Российская авиатехника во многом превзошла западные аналоги, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин провел совещание по развитию авиации.

Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, а западные перевозчики понесли ущерб от санкций.

Президент призвал наращивать поставки авиатехники российского производства и повышать технологический потенциал в авиастроении.

ЖУКОВСКИЙ, 24 июн — РИА Новости. По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, заявил Владимир Путин.

« "По ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели", — сказал он на совещании по развитию авиации в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова.

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Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, а западные перевозчики понесли ущерб от санкций, отметил президент. Он также назвал уровень новых российских самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114 очень хорошим.

« "Что принципиально: способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов — это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны", — подчеркнул Путин.

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Глава государства также призвал наращивать поставки авиатехники российского производства, компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Он отметил, что в этой отрасли все нужно делать быстрее и масштабнее.

« "Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, своим техническим параметрам должны конкурировать — и не просто конкурировать, а успешно конкурировать — с зарубежными, такие заделы в перспективных моделях у нас есть", — добавил Путин.

Власти будут помогать авиапрому, но персональная ответственность руководителей предприятий всегда будет оставаться высокой.

Кроме того, президент предупредил о риске не достичь установленных показателей по авиаперевозкам. Вместе с тем он рассказал о росте спроса на пассажирские перелеты на внутренних и зарубежных маршрутах.

« "Еще в 2022 году мы говорили об этой теме, и тогда был принят ряд неотложных, оперативных мер. В том числе было поручено поддержать наши авиакомпании сохранить устойчивость и ритмичность нашей работы, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан страны. Поставленные задачи в целом выполнить удалось", — заключил глава государства.

Ранее сегодня Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники — самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории АО "ЛИИ имени М. М. Громова".