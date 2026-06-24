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Путин оценил вклад "Российской студенческой весны" в сбережение традиций - РИА Новости, 24.06.2026
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15:57 24.06.2026
Путин оценил вклад "Российской студенческой весны" в сбережение традиций

Путин: "Российская студенческая весна" вносит вклад в сбережение традиций РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что фестиваль «Российская студенческая весна» вносит вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия России.
  • Глава государства подчеркнул, что фестиваль станет для участников важным этапом личностного и профессионального становления.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" вносит деятельный вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия России, заявил президент РФ Владимир Путин, приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"И конечно, в Год единства народов России отрадно отметить, что, объединяя на своих творческих площадках финалистов региональных этапов, фестиваль вносит деятельный вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия нашей Родины", - отметил глава государства в приветствии.
Президент РФ подчеркнул, что фестиваль станет для участников важным этапом личностного и профессионального становления, а также предоставит им возможность сделать еще один шаг к своей мечте.
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