Путин оценил вклад "Российской студенческой весны" в сбережение традиций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что фестиваль «Российская студенческая весна» вносит вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия России.
- Глава государства подчеркнул, что фестиваль станет для участников важным этапом личностного и профессионального становления.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" вносит деятельный вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия России, заявил президент РФ Владимир Путин, приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"И конечно, в Год единства народов России отрадно отметить, что, объединяя на своих творческих площадках финалистов региональных этапов, фестиваль вносит деятельный вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия нашей Родины", - отметил глава государства в приветствии.
Президент РФ подчеркнул, что фестиваль станет для участников важным этапом личностного и профессионального становления, а также предоставит им возможность сделать еще один шаг к своей мечте.