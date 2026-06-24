Индонезийский политик оценил стратегию Владимира Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член руководства индонезийской партии «Голкар» по вопросам внешней политики и международных отношений Али Мохтар Нгабалин считает, что президент России Владимир Путин выстраивает внешнюю политику с расчетом на десятилетия вперед.
- Россия последовательно расширяет экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, укрепляет взаимодействие в энергетике и продовольственной безопасности, а также уделяет внимание вопросам региональной стабильности.
- Нгабалин отметил особую роль Индонезии как крупнейшего островного государства мира и важнейшего морского узла между Индийским и Тихим океанами, подчеркнув ее способность поддерживать отношения с различными центрами силы и выступать площадкой для международного диалога.
ДЖАКАРТА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выстраивает внешнюю политику с расчетом на десятилетия вперед, РФ уже сегодня готовится к вызовам, которые могут возникнуть через 20 лет, считает член руководства индонезийской партии "Голкар" по вопросам внешней политики и международных отношений Али Мохтар Нгабалин.
"Я вижу, что внимание Путина к АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанскому региону является отражением образа мышления лидера, который смотрит далеко вперед. Когда некоторые по-прежнему рассматривают мир через призму сегодняшних конфликтов, Путин, как представляется, готовится к различным сценариям, которые могут реализоваться через пять, десять или даже двадцать лет", — написал Нгабалин в авторской статье, опубликованной индонезийским порталом Detik.
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По словам политика, 35-летие партнерства России и АСЕАН является не просто дипломатической датой, а свидетельством стремления Москвы играть активную роль в формировании будущего региона.
"Перед лидерами и представителями стран АСЕАН Путин направляет миру важный сигнал. Россия хочет оставаться активным стратегическим партнером в Азиатско-Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах", — отметил Нгабалин.
Он подчеркнул, что Россия последовательно расширяет экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, укрепляет взаимодействие в энергетике и продовольственной безопасности, а также уделяет внимание вопросам региональной стабильности.
"Все это показывает, что Россия рассматривает АСЕАН как важного партнера в построении более сбалансированного и инклюзивного мирового порядка", — говорится в статье.
Нгабалин отметил особую роль Индонезии как крупнейшего островного государства мира и важнейшего морского узла между Индийским и Тихим океанами. По его словам, проводимая Джакартой политика неприсоединения позволяет стране поддерживать отношения с различными центрами силы и выступать площадкой для международного диалога.
Политик выразил мнение, что в условиях сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, рисков для международной торговли и энергетических рынков миру необходимо больше сотрудничества и дипломатии.
"История всегда отводит особое место лидерам, которые способны видеть дальше своего времени. Судя по происходящему сегодня, Владимир Путин стремится сделать Россию важной частью большого разговора о будущем АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанского региона и меняющегося мирового порядка", — написал Нгабалин.
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