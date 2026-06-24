Индонезийский политик оценил стратегию Владимира Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Член руководства индонезийской партии «Голкар» по вопросам внешней политики и международных отношений Али Мохтар Нгабалин считает, что президент России Владимир Путин выстраивает внешнюю политику с расчетом на десятилетия вперед.

Россия последовательно расширяет экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, укрепляет взаимодействие в энергетике и продовольственной безопасности, а также уделяет внимание вопросам региональной стабильности.

Нгабалин отметил особую роль Индонезии как крупнейшего островного государства мира и важнейшего морского узла между Индийским и Тихим океанами, подчеркнув ее способность поддерживать отношения с различными центрами силы и выступать площадкой для международного диалога.

ДЖАКАРТА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выстраивает внешнюю политику с расчетом на десятилетия вперед, РФ уже сегодня готовится к вызовам, которые могут возникнуть через 20 лет, считает член руководства индонезийской партии "Голкар" по вопросам внешней политики и международных отношений Али Мохтар Нгабалин.

"Я вижу, что внимание Путина к АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанскому региону является отражением образа мышления лидера, который смотрит далеко вперед. Когда некоторые по-прежнему рассматривают мир через призму сегодняшних конфликтов, Путин, как представляется, готовится к различным сценариям, которые могут реализоваться через пять, десять или даже двадцать лет", — написал Нгабалин в авторской статье, опубликованной индонезийским порталом Detik.

По словам политика, 35-летие партнерства России и АСЕАН является не просто дипломатической датой, а свидетельством стремления Москвы играть активную роль в формировании будущего региона.

"Перед лидерами и представителями стран АСЕАН Путин направляет миру важный сигнал. Россия хочет оставаться активным стратегическим партнером в Азиатско-Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах", — отметил Нгабалин.

Он подчеркнул, что Россия последовательно расширяет экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, укрепляет взаимодействие в энергетике и продовольственной безопасности, а также уделяет внимание вопросам региональной стабильности.

"Все это показывает, что Россия рассматривает АСЕАН как важного партнера в построении более сбалансированного и инклюзивного мирового порядка", — говорится в статье.

Нгабалин отметил особую роль Индонезии как крупнейшего островного государства мира и важнейшего морского узла между Индийским и Тихим океанами. По его словам, проводимая Джакартой политика неприсоединения позволяет стране поддерживать отношения с различными центрами силы и выступать площадкой для международного диалога.

Политик выразил мнение, что в условиях сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, рисков для международной торговли и энергетических рынков миру необходимо больше сотрудничества и дипломатии.