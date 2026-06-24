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Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером в среду - РИА Новости, 24.06.2026
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14:54 24.06.2026 (обновлено: 15:29 24.06.2026)
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером в среду

Дептранс Москвы предупредил о восьмибалльных пробках в среду вечером

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка в Москве.
Автомобильная пробка в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильная пробка в Москве.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей Москвы предупредили о возможных 8-балльных пробках вечером в среду.
  • Перекрытия движения ожидаются в ЦАО и ЮВАО.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили о 8-балльных пробках вечером в среду из-за локальных перекрытий движения, сообщает столичный департамент транспорта.
"В городе локальные перекрытия движения в ЦАО и ЮВАО. В вечерний разъезд - после 17.00 ожидаем до 8 баллов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали москвичей по возможности использовать метро, а также проверять маршрут в навигаторе перед поездкой на личном автомобиле.
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