Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителей Москвы предупредили о возможных 8-балльных пробках вечером в среду.
- Перекрытия движения ожидаются в ЦАО и ЮВАО.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили о 8-балльных пробках вечером в среду из-за локальных перекрытий движения, сообщает столичный департамент транспорта.
"В городе локальные перекрытия движения в ЦАО и ЮВАО. В вечерний разъезд - после 17.00 ожидаем до 8 баллов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали москвичей по возможности использовать метро, а также проверять маршрут в навигаторе перед поездкой на личном автомобиле.