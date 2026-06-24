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Закон, закрепляющий понятие "ответственный бизнес", создадут в Приморье - РИА Новости, 24.06.2026
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Твой бизнес
 
13:48 24.06.2026
Закон, закрепляющий понятие "ответственный бизнес", создадут в Приморье

В Приморье появился законопроект о поддержке "ответственного бизнеса"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Законопроект, который закрепляет понятие "ответственный бизнес", разработали в Приморье для поддержки компаний, свои предложения в его содержание предприниматели смогут внести до 2 июля, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Многие бизнесмены региона сами запускают экологические проекты, вводят программы мотивации для сотрудников, проводят благотворительные акции — именно о таких компаниях идет речь в законопроекте.
Министерство экономического развития края предлагает закрепить эту практику официально и поддержать предпринимателей, которые по собственной инициативе вкладывают средства в устойчивое развитие Приморья.
"Мы готовим закон, который поможет неравнодушным компаниям развиваться быстрее: получать экспертную поддержку в юридических и экономических вопросах, информационное сопровождение и общественное признание, а также выходить на новые площадки и рынки", — сказала исполняющая обязанности министра экономического развития края Евгения Чавкина, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства уточнила, что сейчас тот самый момент, когда можно внести свои предложения и сделать документ удобным для всех.
 
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