Закон, закрепляющий понятие "ответственный бизнес", создадут в Приморье

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Законопроект, который закрепляет понятие "ответственный бизнес", разработали в Приморье для поддержки компаний, свои предложения в его содержание предприниматели смогут внести до 2 июля, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Многие бизнесмены региона сами запускают экологические проекты, вводят программы мотивации для сотрудников, проводят благотворительные акции — именно о таких компаниях идет речь в законопроекте.

Министерство экономического развития края предлагает закрепить эту практику официально и поддержать предпринимателей, которые по собственной инициативе вкладывают средства в устойчивое развитие Приморья.

"Мы готовим закон, который поможет неравнодушным компаниям развиваться быстрее: получать экспертную поддержку в юридических и экономических вопросах, информационное сопровождение и общественное признание, а также выходить на новые площадки и рынки", — сказала исполняющая обязанности министра экономического развития края Евгения Чавкина, ее слова приводит пресс-служба.