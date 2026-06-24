В Приморье подросток попал в реанимацию, откачивая бензин

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток в Приморье попал в реанимацию после того, как попытался откачать бензин "дедовским" способом.

Его состояние стабилизировали, сейчас он в детском отделении стационара.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств отравления и проведет оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Подросток попал в реанимацию в Приморье после того, как наглотался бензина, отсасывая его из емкости при ремонте мопеда, сообщает Находкинская городская больница.

"Сливал "дедовским" способом… Пострадавший был доставлен в Находкинскую больницу ночью, спустя 3,5 часа после отравления. До позднего времени он самостоятельно ремонтировал мопед в гараже. Чтобы откачать бензил из емкости, подросток использовал самый известный и самый опасный способ — создание в шланге отрицательного давления ртом. В результате наглотался топлива. Родителям он рассказал о случившимся, только когда вернулся домой", - говорится в сообщении

После обследования и стабилизации состояния 16-летнего мальчика перевели из реанимации в детское отделение стационара. Врачи продолжат детоксикационную терапию, пока не минует угроза развития опасных осложнений.

Медики предупреждают, что бензин действует отравляюще на весь организм, может приводить к тяжелым поражениям печени и почек и пневмонии с дыхательной недостаточностью.