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В Приморье подросток попал в реанимацию, откачивая бензин - РИА Новости, 24.06.2026
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11:08 24.06.2026 (обновлено: 11:11 24.06.2026)
В Приморье подросток попал в реанимацию, откачивая бензин

В Приморье подросток попал в реанимацию после откачки бензина дедовским способом

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток в Приморье попал в реанимацию после того, как попытался откачать бензин "дедовским" способом.
  • Его состояние стабилизировали, сейчас он в детском отделении стационара.
  • Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств отравления и проведет оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Подросток попал в реанимацию в Приморье после того, как наглотался бензина, отсасывая его из емкости при ремонте мопеда, сообщает Находкинская городская больница.
"Сливал "дедовским" способом… Пострадавший был доставлен в Находкинскую больницу ночью, спустя 3,5 часа после отравления. До позднего времени он самостоятельно ремонтировал мопед в гараже. Чтобы откачать бензил из емкости, подросток использовал самый известный и самый опасный способ — создание в шланге отрицательного давления ртом. В результате наглотался топлива. Родителям он рассказал о случившимся, только когда вернулся домой", - говорится в сообщении.
После обследования и стабилизации состояния 16-летнего мальчика перевели из реанимации в детское отделение стационара. Врачи продолжат детоксикационную терапию, пока не минует угроза развития опасных осложнений.
Медики предупреждают, что бензин действует отравляюще на весь организм, может приводить к тяжелым поражениям печени и почек и пневмонии с дыхательной недостаточностью.
Прокуратура Приморья сообщает, что поставила на контроль установление обстоятельств отравления мальчика. Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условиям жизни и воспитания подростка.
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