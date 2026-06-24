Рейтинг@Mail.ru
Пилот пропавшего в Приморье вертолета имела стаж около 15 лет - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 24.06.2026
Пилот пропавшего в Приморье вертолета имела стаж около 15 лет

Стаж пилота пропавшего в Приморье вертолета составлял около 15 лет

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Вертолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тернейском районе Приморья 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы.
  • На борту находились женщина-пилот со стажем около 15 лет и сотрудник лесоохраны, вместе они делали облеты территорий для выявления лесных пожаров.
  • Поиски экипажа ведутся с воскресенья, возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Пилот пропавшего в Тернейском районе Приморья вертолета имеет стаж около 15 лет, около 7 лет она выполняла полеты для мониторинга пожарной обстановки с сотрудником лесоохраны, который в момент пропажи был на борту, сообщил РИА Новости брат летчицы Игорь.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Приморье рассказали о пропавшем вертолете
21 июня, 14:13
"Лет 15 у нее стаж, она опытный пилот. Родилась во Владивостоке, в Омске отучилась в летном училище и вернулась. Здесь она работала сначала в Хабаровском крае на Ми-8, потом сюда перешла", - сказал собеседник.
Он отметил, что ее пассажиром был сотрудник лесоохраны, вместе они делали облеты территорий для выявления лесных пожаров.
"Лесоохрана нанимает у компании вертолеты, чтобы они делали облеты. Садится пилот, и берут на борт человека из лесоохраны. Николая взяли. И они с Колей, насколько я знаю, уже 7 лет летают по разным районам Приморского края. Ищут очаги пожаров, возгорания, а потом передают данные в лесоохрану, и лесоохрана уже тушит их", - рассказал Игорь.
По его словам, у его сестры из родственников есть мать и еще один брат.
Ранее Игорь рассказал РИА Новости, что поиски вертолета проводятся в квадрате примерно 30 на 30 километров – это район, где были зафиксированы сигналы с телефонов его сестры и ее пассажира.
Акула - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Ученый рассказал о ситуации с акулами в Приморье
23 июня, 05:49
 
ПроисшествияТернейский районВладивостокОмскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала