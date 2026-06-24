Пилот пропавшего в Приморье вертолета имела стаж около 15 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тернейском районе Приморья 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы.

На борту находились женщина-пилот со стажем около 15 лет и сотрудник лесоохраны, вместе они делали облеты территорий для выявления лесных пожаров.

Поиски экипажа ведутся с воскресенья, возбуждено дело о нарушении правил безопасности.

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Пилот пропавшего в Тернейском районе Приморья вертолета имеет стаж около 15 лет, около 7 лет она выполняла полеты для мониторинга пожарной обстановки с сотрудником лесоохраны, который в момент пропажи был на борту, сообщил РИА Новости брат летчицы Игорь.

Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации , вертолет принадлежит компании "Гранат".

"Лет 15 у нее стаж, она опытный пилот. Родилась во Владивостоке, в Омске отучилась в летном училище и вернулась. Здесь она работала сначала в Хабаровском крае на Ми-8, потом сюда перешла", - сказал собеседник.

Он отметил, что ее пассажиром был сотрудник лесоохраны, вместе они делали облеты территорий для выявления лесных пожаров.

"Лесоохрана нанимает у компании вертолеты, чтобы они делали облеты. Садится пилот, и берут на борт человека из лесоохраны. Николая взяли. И они с Колей, насколько я знаю, уже 7 лет летают по разным районам Приморского края. Ищут очаги пожаров, возгорания, а потом передают данные в лесоохрану, и лесоохрана уже тушит их", - рассказал Игорь.

По его словам, у его сестры из родственников есть мать и еще один брат.