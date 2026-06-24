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Поиски вертолета в Приморье ограничили 30 квадратными километрами - РИА Новости, 24.06.2026
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09:24 24.06.2026
Поиски вертолета в Приморье ограничили 30 квадратными километрами

Поиски пропавшего в Приморье вертолета ограничили 30 квадратными километрами

CC BY-SA 2.0 / allen watkin from London / Вертолет Robinson R44
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
CC BY-SA 2.0 / allen watkin from London /
Вертолет Robinson R44. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тернейском районе Приморья ведутся поиски пропавшего вертолета R-44.
  • Поисковые работы сосредоточены на квадрате примерно 30 на 30 километров, где были зафиксированы сигналы с телефонов пилота и пассажира.
  • Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Поиски вертолета, пропавшего 21 июня в Тернейском районе Приморья, проводятся на квадрате примерно 30 на 30 километров – это район, где были зафиксированы сигналы с телефонов пилота и его пассажира, сообщил РИА Новости брат летчика Игорь.
"Площадь леса очень большая. Там 30 на 30 километров кусок. Это примерный район, где у них (у летчика и пассажира – ред.) телефоны пеленговались. Сейчас они сигналы не подают. Тогда их запеленговали по вышке, где примерно в момент аварии они могли находиться. Это были последние точки", - сказал собеседник.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Приморье пропал вертолет
21 июня, 13:54
 
ПроисшествияТернейский районФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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