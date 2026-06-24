Поиски вертолета в Приморье ограничили 30 квадратными километрами

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Поиски вертолета, пропавшего 21 июня в Тернейском районе Приморья, проводятся на квадрате примерно 30 на 30 километров – это район, где были зафиксированы сигналы с телефонов пилота и его пассажира, сообщил РИА Новости брат летчика Игорь.

"Площадь леса очень большая. Там 30 на 30 километров кусок. Это примерный район, где у них (у летчика и пассажира – ред.) телефоны пеленговались. Сейчас они сигналы не подают. Тогда их запеленговали по вышке, где примерно в момент аварии они могли находиться. Это были последние точки", - сказал собеседник.