Поиски вертолета в Приморье ограничили 30 квадратными километрами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тернейском районе Приморья ведутся поиски пропавшего вертолета R-44.
- Поисковые работы сосредоточены на квадрате примерно 30 на 30 километров, где были зафиксированы сигналы с телефонов пилота и пассажира.
- Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Поиски вертолета, пропавшего 21 июня в Тернейском районе Приморья, проводятся на квадрате примерно 30 на 30 километров – это район, где были зафиксированы сигналы с телефонов пилота и его пассажира, сообщил РИА Новости брат летчика Игорь.
"Площадь леса очень большая. Там 30 на 30 километров кусок. Это примерный район, где у них (у летчика и пассажира – ред.) телефоны пеленговались. Сейчас они сигналы не подают. Тогда их запеленговали по вышке, где примерно в момент аварии они могли находиться. Это были последние точки", - сказал собеседник.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
В Приморье пропал вертолет
21 июня, 13:54