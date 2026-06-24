Рейтинг@Mail.ru
В Приморье на расселение аварийного жилья направят 794 миллиона рублей - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:01 24.06.2026
В Приморье на расселение аварийного жилья направят 794 миллиона рублей

Парламент Приморья направил 794 миллиона рублей на расселение аварийного жилья

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВетхое жилье
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Ветхое жилье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Приморья приняли корректировку бюджета региона на текущий год, увеличив расходы на 869 миллионов рублей.
  • Более 794 миллионов рублей будут направлены 17 муниципальным образованиям края в качестве субсидий на приобретение жилых помещений для расселения аварийного жилья.
  • Дефицит бюджета сокращен на 7,2 миллиарда рублей, или на 20%, и теперь составит 27,9 миллиарда рублей.
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Депутаты Приморья приняли очередную корректировку бюджета региона на текущий год, согласно которой муниципалитетам дополнительно направят почти 800 миллионов рублей на расселение аварийного жилья, сообщает краевой парламент.
Очередную корректировку заксобрание приняло на июньском заседании. Как сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, поводом для нее стало в том числе увеличение собственных доходов региона, безвозмездных поступлений и необходимость уточнить отдельные статьи расходов.
Председатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Спикер заксобрания Приморья помог оказавшейся в сложной ситуации медсестре
17 июня, 06:25
"Расходная часть бюджета в результате внесения поправок превысила 290,4 миллиарда рублей, что на 869 миллионов рублей больше ранее утвержденных показателей. Основную часть этой прибавки составили средства Фонда развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья. Более 794 миллионов рублей будут направлены 17 муниципальным образованиям края в качестве субсидий на приобретение жилых помещений", - говорится в сообщении.
На 191 миллион рублей увеличены расходы на капитальный ремонт объектов в историческом центре Владивостока – это произошло за счет целевых средств специального казначейского кредита.
Доходная часть бюджета после корректировки достигла 262,5 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 7,2 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – на 784 миллиона рублей. Основными источниками роста собственных доходов стали налог на доходы физлиц, акцизы и сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Также депутаты перераспределили бюджетные ассигнования по 16 государственным программам: по семи из них – расходы увеличены, по девяти – снижены.
"Одним из ключевых направлений июньской корректировки также является существенное сокращение дефицита. Приток собственных доходов позволил снизить его на 7,2 миллиарда рублей, или на 20%. Теперь его размер будет составлять 27,9 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Ахояна.
Аварийное жилье - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Переселение из жилья, признанного аварийным, завершается в Черемхово
19 июня, 16:43
 
ЖильеВладивостокОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала