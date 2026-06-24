В Приморье на расселение аварийного жилья направят 794 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Приморья приняли корректировку бюджета региона на текущий год, увеличив расходы на 869 миллионов рублей.

Более 794 миллионов рублей будут направлены 17 муниципальным образованиям края в качестве субсидий на приобретение жилых помещений для расселения аварийного жилья.

Дефицит бюджета сокращен на 7,2 миллиарда рублей, или на 20%, и теперь составит 27,9 миллиарда рублей.

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Депутаты Приморья приняли очередную корректировку бюджета региона на текущий год, согласно которой муниципалитетам дополнительно направят почти 800 миллионов рублей на расселение аварийного жилья, сообщает краевой парламент.

Очередную корректировку заксобрание приняло на июньском заседании. Как сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, поводом для нее стало в том числе увеличение собственных доходов региона, безвозмездных поступлений и необходимость уточнить отдельные статьи расходов.

"Расходная часть бюджета в результате внесения поправок превысила 290,4 миллиарда рублей, что на 869 миллионов рублей больше ранее утвержденных показателей. Основную часть этой прибавки составили средства Фонда развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья. Более 794 миллионов рублей будут направлены 17 муниципальным образованиям края в качестве субсидий на приобретение жилых помещений", - говорится в сообщении.

На 191 миллион рублей увеличены расходы на капитальный ремонт объектов в историческом центре Владивостока – это произошло за счет целевых средств специального казначейского кредита.

Доходная часть бюджета после корректировки достигла 262,5 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 7,2 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – на 784 миллиона рублей. Основными источниками роста собственных доходов стали налог на доходы физлиц, акцизы и сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Также депутаты перераспределили бюджетные ассигнования по 16 государственным программам: по семи из них – расходы увеличены, по девяти – снижены.