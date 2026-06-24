Постпред России при ОБСЕ заявил о полумертвом состоянии организации

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация находится в полумертвом состоянии и не соответствует своему названию и задачам.

По его словам, ранее связывались большие надежды на то, что ОБСЕ станет движущей силой в выработке формулы безопасности в Европе после прекращения существования Варшавского договора.

Полянский отметил, что сегодня ОБСЕ монополизирована странами НАТО и Европейского союза и используется ими как инструмент давления против России.

ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня находится в "полумертвом состоянии" и не соответствует ни своему названию, ни задачам, которые были на нее возложены при создании, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Эта организация, мягко говоря, находится в полумертвом состоянии или в состоянии летаргического сна - как хотите это называйте. Но в действительности она не соответствует ни своему названию, ни тем задачам, которые были возложены на нее с самого начала", - отметил он в интервью ведущим YouTube-канала Gaggle.

Российский дипломат напомнил, что с ОБСЕ связывались большие надежды как на завершающем этапе холодной войны, так и после ее окончания. "Считалось, что она может стать движущей силой в выработке некой формулы безопасности, которая решит проблемы безопасности в Европе после того, как прекратил существование Варшавский договор", - пояснил Полянский.

По его словам, многие тогда говорили: если больше нет Варшавского договора, то не должно быть места и для НАТО. "Были также идеи о том, что НАТО трансформируется во что-то, что будет учитывать Россию и ее интересы. К сожалению, все это оказалось пустыми надеждами", - добавил постпред РФ.

Он уточнил, что сегодня в результате существует организация, которая в своем названии несет слова "сотрудничество" и "безопасность", но на деле "она полностью монополизирована странами НАТО и Европейского союза". "Они хотят использовать ее (ОБСЕ - ред.) как рычаг давления, как еще один инструмент своей гибридной войны против России. Такова реальность", - заключил дипломат.