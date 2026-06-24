Краткий пересказ от РИА ИИ Правящие элиты европейских стран делают ставку на русофобию и продолжают курс на противостояние с Москвой, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Многие европейские дипломаты осознают серьезность ситуации, но чувствуют себя беспомощными, добавил он.

Обычные европейцы сожалеют, что их голос не слышен, и не знают, как остановить ухудшение отношений с Россией, отметил дипломат.

ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Правящие элиты европейских стран делают ставку на русофобию и продолжают курс на противостояние с Россией, несмотря на то, что многие простые жители Европы не поддерживают такую политику, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Европейские общества словно во сне движутся к открытому конфликту с Россией , и никто не знает, как остановить это безумие. А правящие элиты - мы называем недружественными именно элиты, а не сами страны и не их народы - ничего не делают для изменения этой ситуации. Они делают ставку на русофобию", - сказал он в интервью ведущему YouTube-канала The Gaggle.

Дипломат уточнил, что у него есть возможность встречаться с дипломатами некоторых европейских стран в кулуарах ОБСЕ и общаться с ними напрямую.

"И многие мои коллеги прекрасно понимают происходящее. Как дипломаты они понимают всю серьезность ситуации и осознают, к чему все это ведет. Но проблема в том, что они абсолютно беспомощны", - добавил Полянский.

По его словам, в европейских обществах сейчас существует большой разрыв между правящими кругами и обычными гражданами.

"Я получаю множество сигналов от обычных европейцев, которые искренне сожалеют о том, что их голос не слышен", - отметил дипломат.

Он добавил, что обычные люди не знают, что делать и как остановить "это безумие", потому что не имеют никаких рычагов влияния.