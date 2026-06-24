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Европейские элиты делают ставку на русофобию, заявил Полянский - РИА Новости, 24.06.2026
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21:53 24.06.2026
Европейские элиты делают ставку на русофобию, заявил Полянский

Полянский: правящие элиты европейских стран делают ставку на русофобию

© AP Photo / Yuki IwamuraПервый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящие элиты европейских стран делают ставку на русофобию и продолжают курс на противостояние с Москвой, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
  • Многие европейские дипломаты осознают серьезность ситуации, но чувствуют себя беспомощными, добавил он.
  • Обычные европейцы сожалеют, что их голос не слышен, и не знают, как остановить ухудшение отношений с Россией, отметил дипломат.
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Правящие элиты европейских стран делают ставку на русофобию и продолжают курс на противостояние с Россией, несмотря на то, что многие простые жители Европы не поддерживают такую политику, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Европейские общества словно во сне движутся к открытому конфликту с Россией, и никто не знает, как остановить это безумие. А правящие элиты - мы называем недружественными именно элиты, а не сами страны и не их народы - ничего не делают для изменения этой ситуации. Они делают ставку на русофобию", - сказал он в интервью ведущему YouTube-канала The Gaggle.
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Дипломат уточнил, что у него есть возможность встречаться с дипломатами некоторых европейских стран в кулуарах ОБСЕ и общаться с ними напрямую.
"И многие мои коллеги прекрасно понимают происходящее. Как дипломаты они понимают всю серьезность ситуации и осознают, к чему все это ведет. Но проблема в том, что они абсолютно беспомощны", - добавил Полянский.
По его словам, в европейских обществах сейчас существует большой разрыв между правящими кругами и обычными гражданами.
"Я получаю множество сигналов от обычных европейцев, которые искренне сожалеют о том, что их голос не слышен", - отметил дипломат.
Он добавил, что обычные люди не знают, что делать и как остановить "это безумие", потому что не имеют никаких рычагов влияния.
"Из-за особенностей существующих политических и правовых систем людям крайне трудно добиться того, чтобы их голос был услышан. Поэтому потребуется время. Не знаю, хватит ли этого времени, чтобы предотвратить большую войну, или будет уже слишком поздно. Мне трудно строить прогнозы", - пояснил постпред.
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