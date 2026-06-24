Экс-премьер Польши заявил, что Украина проиграет России

Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине.

"Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего, стабильности Североатлантического пакта и Европейского союза", - сказал", - сказал экс-премьер.

Ранее Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. Так он прокомментировал отказ ряда украинских политиков от ранее полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской Украинской повстанческой армии* (УПА*).