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Экс-премьер Польши заявил, что Украина проиграет России - РИА Новости, 24.06.2026
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17:12 24.06.2026
Экс-премьер Польши заявил, что Украина проиграет России

Миллер: Украина проиграет России, киевское руководство полностью сменится

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-премьер Польши Лешек Миллер
Экс-премьер Польши Лешек Миллер - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-премьер Польши Лешек Миллер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина проиграет конфликт с Россией.
  • Он подчеркнул, что безопасность Польши зависит от стабильности НАТО и ЕС, а не от ситуации в Украине.
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Украина проиграет конфликт с Россией, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции RMF FM.
"Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства", - сказал Миллер.
Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине.
"Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего, стабильности Североатлантического пакта и Европейского союза", - сказал", - сказал экс-премьер.
Ранее Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. Так он прокомментировал отказ ряда украинских политиков от ранее полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской Украинской повстанческой армии* (УПА*).
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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