Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина проиграет конфликт с Россией.
- Он подчеркнул, что безопасность Польши зависит от стабильности НАТО и ЕС, а не от ситуации в Украине.
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Украина проиграет конфликт с Россией, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции RMF FM.
Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине.
"Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего, стабильности Североатлантического пакта и Европейского союза", - сказал", - сказал экс-премьер.
Ранее Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. Так он прокомментировал отказ ряда украинских политиков от ранее полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской Украинской повстанческой армии* (УПА*).
* Запрещенная в России экстремистская организация.