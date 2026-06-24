Тема УПА* станет ключевой перед выборами в Польше, считает политолог

Краткий пересказ от РИА ИИ Тема оценки деятельности Украинской повстанческой армии (УПА)* станет одной из ключевых в борьбе за голоса консервативных избирателей на парламентских выборах в Польше в 2027 году.

Правящая коалиция во главе с партией "Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска находится в непростом положении, так как не может отказаться от курса на поддержку Украины, но при этом должна учитывать требования части общества о более жесткой защите национальных интересов.

ВАРШАВА, 24 июн - РИА Новости. Тема оценки деятельности Украинской повстанческой армии (УПА)* станет в Польше одной из ключевых в борьбе за голоса консервативных избирателей на парламентских выборах 2027 года, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.

Ближайшие выборы парламента Польши , по итогам которых будет сформировано новое правительство, должны пройти в 2027 году.

"Вопрос эксгумации жертв Волынской резни, оценки деятельности УПА* и признания преступлений против польского населения останется одним из главных аргументов PiS (оппозиционная партия " Право и справедливость ") в дискуссии об Украине. Для значительной части консервативного электората эти вопросы имеют принципиальное значение", - пояснил Мишкевич.

По его словам, в этой ситуации в непростом положении окажется правящая коалиция во главе с партией "Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска.

"Для правительства ситуация непростая. С одной стороны, оно не может отказаться от курса на поддержку Украины, поскольку это один из важнейших элементов польской внешней политики и отношений с западными союзниками. С другой стороны, власти понимают, что значительная часть общества требует более жесткой защиты национальных интересов", - сказал эксперт.

Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла.