Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика и Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджика, Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В Сочи и Геленджике сняли ограничения на полеты
Вчера, 08:32