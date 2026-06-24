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Российский боец помог сдававшемуся в плен украинцу спастись от дронов - РИА Новости, 24.06.2026
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10:17 24.06.2026
Российский боец помог сдававшемуся в плен украинцу спастись от дронов

Российский боец помог сдававшемуся в плен военному ВСУ спастись от дронов

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец ВС РФ помог украинскому пленному Дмитрию Мелешко спастись от ударных дронов, когда тот решил сдаться российским военным.
  • Российский военный подсказывал Дмитрию, когда идти и когда останавливаться, чтобы избежать опасности от дронов.
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинский пленный Дмитрий Мелешко рассказал РИА Новости, что боец ВС РФ помог ему спастись от ударных дронов, когда украинец решил сдаться российским военным.
По его словам, во время нахождения на позициях по их группе начала работать артиллерия и ударные дроны, после чего военнослужащие ВСУ решили сдаться в плен и разошлись в разные стороны. Дмитрий заблудился и просто шел, пока не услышал свое имя.
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"Военный (российский - ред.) выскочил и сказал: "Дима, иди сюда, сюда, только аккуратно, дроны, я буду тебе подсказывать, когда идти, когда не идти", - рассказал пленный.
Он добавил, что его сослуживцы сдались раньше него, поэтому российские военные знали его имя.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости создать условия для сдачи в плен украинских военных и гарантировал им жизнь и достойное обращение. В конце мая 2026 года военнослужащий с позывным Донор сообщил РИА Новости, что солдаты ВСУ стали все чаще и охотнее сдаваться в плен, видя в этом единственный способ выжить. По его словам, большинство из них были насильно мобилизованы и не хотят воевать. Он также отметил, что люди просто встают с позиций и идут сдаваться добровольно.
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