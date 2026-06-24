Российский боец помог сдававшемуся в плен украинцу спастись от дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Боец ВС РФ помог украинскому пленному Дмитрию Мелешко спастись от ударных дронов, когда тот решил сдаться российским военным.

Российский военный подсказывал Дмитрию, когда идти и когда останавливаться, чтобы избежать опасности от дронов.

ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинский пленный Дмитрий Мелешко рассказал РИА Новости, что боец ВС РФ помог ему спастись от ударных дронов, когда украинец решил сдаться российским военным.

По его словам, во время нахождения на позициях по их группе начала работать артиллерия и ударные дроны, после чего военнослужащие ВСУ решили сдаться в плен и разошлись в разные стороны. Дмитрий заблудился и просто шел, пока не услышал свое имя.

"Военный (российский - ред.) выскочил и сказал: "Дима, иди сюда, сюда, только аккуратно, дроны, я буду тебе подсказывать, когда идти, когда не идти", - рассказал пленный.

Он добавил, что его сослуживцы сдались раньше него, поэтому российские военные знали его имя.