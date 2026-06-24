Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана и усилия посредников по остановке боевых действий.

Иран и США дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта и определение сроков снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Иран обязуется не получать ядерное оружие, и в течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана и усилия посредников по остановке боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, высоко оцениваем этот меморандум о взаимопонимании. Мы высоко оцениваем усилия посредников и усилия стран-участников этих переговоров, что позволило, по крайней мере, отодвинуть на обозримую перспективу порог боевых действий", - сказал он журналистам.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.