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Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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11:49 24.06.2026 (обновлено: 12:08 24.06.2026)
Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана, заявил Песков

Песков: РФ высоко оценивает меморандум США и Ирана и усилия посредников

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана и усилия посредников по остановке боевых действий.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта и определение сроков снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.
  • Иран обязуется не получать ядерное оружие, и в течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана и усилия посредников по остановке боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, высоко оцениваем этот меморандум о взаимопонимании. Мы высоко оцениваем усилия посредников и усилия стран-участников этих переговоров, что позволило, по крайней мере, отодвинуть на обозримую перспективу порог боевых действий", - сказал он журналистам.
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Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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