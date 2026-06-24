Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана и усилия посредников по остановке боевых действий.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта и определение сроков снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.
- Иран обязуется не получать ядерное оружие, и в течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана и усилия посредников по остановке боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, высоко оцениваем этот меморандум о взаимопонимании. Мы высоко оцениваем усилия посредников и усилия стран-участников этих переговоров, что позволило, по крайней мере, отодвинуть на обозримую перспективу порог боевых действий", - сказал он журналистам.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.