Песков заявил, что ЕАЭС для Армении лучше других интеграционных вариантов

Он выразил надежду, что армянский народ и нынешнее руководство республики по итогам анализа ситуации придут к этой же точке зрения.

"Мы заинтересованы в этом, мы будем вести наши отношения с Арменией. У нас много общих дел. Мы являемся серьезным инвестором в Армении, как Россия. Поэтому дел много и отношения будут продолжать развиваться", - добавил Песков.