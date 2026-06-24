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Песков заявил, что ЕАЭС для Армении лучше других интеграционных вариантов - РИА Новости, 24.06.2026
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11:48 24.06.2026 (обновлено: 12:11 24.06.2026)
Песков заявил, что ЕАЭС для Армении лучше других интеграционных вариантов

Песков: ЕАЭС для Армении превосходит другие интеграционные варианты

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕАЭС как выбор интеграционного объединения для Армении превосходит другие варианты.
  • Он выразил надежду, что армянский народ и руководство республики придут к такой же точке зрения после анализа ситуации.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ЕАЭС как выбор интеграционного объединения для Армении превосходит другие варианты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы убеждены, что этот интеграционный процесс, а именно ЕАЭС, ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении. И мы убеждены, что по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы", - сказал Песков журналистам.
Он выразил надежду, что армянский народ и нынешнее руководство республики по итогам анализа ситуации придут к этой же точке зрения.
"Мы заинтересованы в этом, мы будем вести наши отношения с Арменией. У нас много общих дел. Мы являемся серьезным инвестором в Армении, как Россия. Поэтому дел много и отношения будут продолжать развиваться", - добавил Песков.
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