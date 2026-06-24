Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕАЭС как выбор интеграционного объединения для Армении превосходит другие варианты.
- Он выразил надежду, что армянский народ и руководство республики придут к такой же точке зрения после анализа ситуации.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ЕАЭС как выбор интеграционного объединения для Армении превосходит другие варианты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он выразил надежду, что армянский народ и нынешнее руководство республики по итогам анализа ситуации придут к этой же точке зрения.
"Мы заинтересованы в этом, мы будем вести наши отношения с Арменией. У нас много общих дел. Мы являемся серьезным инвестором в Армении, как Россия. Поэтому дел много и отношения будут продолжать развиваться", - добавил Песков.