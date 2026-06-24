Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на гарантирование прав Республики Сербской.
- Песков считает, что Республика Сербская и Белград способны защитить свои права в рамках действующей системы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия надеется, что права Республики Сербской будут гарантированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Республика Сербская и Белград способны защитить свои права в рамках действующей системы. И также мы надеемся и считаем, что в обязательном порядке права Республики Сербской должны быть гарантированы", - сказал Песков журналистам.