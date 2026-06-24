Рейтинг@Mail.ru
Песков предупредил о попытках колониализма взять реванш - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 24.06.2026 (обновлено: 11:47 24.06.2026)
Песков предупредил о попытках колониализма взять реванш

Песков: попытки реванша колониализма будут

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии попыток реванша колониализма.
  • Многие страны не приемлют попытки реванша колониализма, поэтому появляются различные группы и объединения стран.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Попытки реванша колониализма будут, однако многие страны этого не приемлют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Попытки реванша колониализма будут, они имеют место, и поэтому появляются страны, группы стран, образования стран, клубы стран, которые стремятся не принимать попытки реванша колониализма. Мир будет немножко другим, но он будет обязательно нести в себе все характерные черты сегодняшнего дня", - сказал Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Песков сравнил темпы экономического развития Запада и Глобального Юга
Вчера, 11:30
 
Дмитрий ПесковВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала