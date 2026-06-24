Песков предупредил о попытках колониализма взять реванш

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии попыток реванша колониализма.
- Многие страны не приемлют попытки реванша колониализма, поэтому появляются различные группы и объединения стран.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Попытки реванша колониализма будут, однако многие страны этого не приемлют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Попытки реванша колониализма будут, они имеют место, и поэтому появляются страны, группы стран, образования стран, клубы стран, которые стремятся не принимать попытки реванша колониализма. Мир будет немножко другим, но он будет обязательно нести в себе все характерные черты сегодняшнего дня", - сказал Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".