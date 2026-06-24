Песков: БРИКС не вынашивает планы об альтернативной доллару валюте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочными суждения о том, что БРИКС вынашивает планы по созданию альтернативной доллару валюты.
- По словам Пескова, страны БРИКС увеличивают долю платежей в национальных валютах, так как им сузили права по использованию резервной валюты.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочными суждения, что БРИКС вынашивает планы по созданию альтернативной доллару валюты.
Песков в среду принял участие в XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Это ошибочное суждение о том, что БРИКС вынашивает планы о создании какой-то альтернативной валюты (доллару - ред.). БРИКС просто включает в себя страны, которым отказано в праве или у которого сужены права по использованию резервной валюты. И поэтому продолжается процесс увеличения доли платежей в национальных валютах", - сказал Песков.