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Песков: БРИКС не вынашивает планы об альтернативной доллару валюте - РИА Новости, 24.06.2026
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11:36 24.06.2026 (обновлено: 11:44 24.06.2026)
Песков: БРИКС не вынашивает планы об альтернативной доллару валюте

Песков назвал ошибочными суждения о создании альтернативы доллару в БРИКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочными суждения о том, что БРИКС вынашивает планы по созданию альтернативной доллару валюты.
  • По словам Пескова, страны БРИКС увеличивают долю платежей в национальных валютах, так как им сузили права по использованию резервной валюты.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочными суждения, что БРИКС вынашивает планы по созданию альтернативной доллару валюты.
Песков в среду принял участие в XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Это ошибочное суждение о том, что БРИКС вынашивает планы о создании какой-то альтернативной валюты (доллару - ред.). БРИКС просто включает в себя страны, которым отказано в праве или у которого сужены права по использованию резервной валюты. И поэтому продолжается процесс увеличения доли платежей в национальных валютах", - сказал Песков.
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