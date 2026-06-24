Песков сравнил темпы экономического развития Запада и Глобального Юга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Темпы экономического развития Запада ниже, чем на Глобальном Юге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Он добавил, что демография Запада находится в худшем состоянии, чем демография Глобального Юга.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Темпы экономического развития Запада ниже, чем на Глобальном Юге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Темпы экономического развития (Запада - ред.) уступают темпам экономического развития (Глобального - ред.) Юга", - сказал Песков на "Примаковских чтениях".
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что демография Запада находится в худшем состоянии, чем демография Глобального Юга.
"Все показатели экономического развития скорее тяготеют, в лучшем случае, к стагнации, как минимум в следующем десятилетии", - отметил он.