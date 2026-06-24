Песков сравнил темпы экономического развития Запада и Глобального Юга

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Темпы экономического развития Запада ниже, чем на Глобальном Юге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все показатели экономического развития скорее тяготеют, в лучшем случае, к стагнации, как минимум в следующем десятилетии", - отметил он.