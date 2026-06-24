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Песков сравнил темпы экономического развития Запада и Глобального Юга - РИА Новости, 24.06.2026
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11:30 24.06.2026
Песков сравнил темпы экономического развития Запада и Глобального Юга

Песков: темпы экономического развития Запада ниже, чем у Глобального Юга

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Темпы экономического развития Запада ниже, чем на Глобальном Юге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Он добавил, что демография Запада находится в худшем состоянии, чем демография Глобального Юга.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Темпы экономического развития Запада ниже, чем на Глобальном Юге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Темпы экономического развития (Запада - ред.) уступают темпам экономического развития (Глобального - ред.) Юга", - сказал Песков на "Примаковских чтениях".
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что демография Запада находится в худшем состоянии, чем демография Глобального Юга.
"Все показатели экономического развития скорее тяготеют, в лучшем случае, к стагнации, как минимум в следующем десятилетии", - отметил он.
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