Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о роли ядерного сдерживания - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 24.06.2026 (обновлено: 11:43 24.06.2026)
Песков рассказал о роли ядерного сдерживания

Песков: Россия видит, что ядерное сдерживание работает

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание действует в мировом поле.
  • По словам Пескова, ядерное сдерживание является краеугольным камнем в международной безопасности.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ядерное сдерживание действует в мировом поле и остается важным фактором обеспечения международной безопасности, Россия это осознает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оно (ядерное сдерживание - ред.) действует. Я хочу сказать, что мы понимаем это в Российской Федерации однозначно, и в настоящий момент это является краеугольным камнем в международной безопасности", - сказал Песков на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Песков: БРИКС не вынашивает планы об альтернативной доллару валюте
Вчера, 11:36
 
МирБезопасностьРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала