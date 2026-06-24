Песков заявил о невозможности договоренностей в сфере безопасности

"Сейчас мы больше не имеем в настоящее время никаких рычагов о чем-то договориться в этой области (мировой безопасности - ред.). Мы даже не может договориться и не имеем возможности, если говорить в открытую, договориться о реформе в Совете Безопасности ООН. У нас нет такой возможности", - сказал Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".