Песков заявил о невозможности договоренностей в сфере безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии в мире рычагов для договоренностей в сфере безопасности.
- Песков отметил невозможность договориться о реформе в Совете Безопасности ООН.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в мире сейчас отсутствуют рычаги, чтобы о чем-то договариваться в сфере безопасности.
"Сейчас мы больше не имеем в настоящее время никаких рычагов о чем-то договориться в этой области (мировой безопасности - ред.). Мы даже не может договориться и не имеем возможности, если говорить в открытую, договориться о реформе в Совете Безопасности ООН. У нас нет такой возможности", - сказал Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".