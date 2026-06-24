Песков заявил об эрозии системы глобальной безопасности

"Сейчас она (система глобальной безопасности - ред.) изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире - это единственное, что мир оберегает от глобальной войны", - сказал Песков в ходе разговора с участниками встречи.