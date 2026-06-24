Песков заявил об эрозии системы глобальной безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что система глобальной безопасности подвергнута эрозии по многим параметрам.
- По его словам, кроме ядерного сдерживания в мире больше ничего не осталось для предотвращения глобальной войны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Система глобальной безопасности изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков участвует в сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века" в качестве модератора на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Сейчас она (система глобальной безопасности - ред.) изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире - это единственное, что мир оберегает от глобальной войны", - сказал Песков в ходе разговора с участниками встречи.