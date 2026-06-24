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Песков заявил об эрозии системы глобальной безопасности - РИА Новости, 24.06.2026
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11:20 24.06.2026 (обновлено: 15:50 24.06.2026)
Песков заявил об эрозии системы глобальной безопасности

Песков: система глобальной безопасности подверглась эрозии по многим параметрам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". 24 июня 2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". 24 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что система глобальной безопасности подвергнута эрозии по многим параметрам.
  • По его словам, кроме ядерного сдерживания в мире больше ничего не осталось для предотвращения глобальной войны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Система глобальной безопасности изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков участвует в сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века" в качестве модератора на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Сейчас она (система глобальной безопасности - ред.) изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире - это единственное, что мир оберегает от глобальной войны", - сказал Песков в ходе разговора с участниками встречи.
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