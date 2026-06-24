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Песков заявил о росте потенциала региональных конфликтов - РИА Новости, 24.06.2026
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11:19 24.06.2026 (обновлено: 11:31 24.06.2026)
Песков заявил о росте потенциала региональных конфликтов

Песков: потенциал региональных конфликтов растет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потенциал региональных конфликтов растет, заявил Песков.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общий потенциал региональных конфликтов растет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны. Да, это не страхует нас от региональных конфликтов, общий потенциал которых, к сожалению, растет", - сказал Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
По словам Пескова, технологии на данный момент развиваются так, что уже сейчас можно спрогнозировать появление новых видов неядерного вооружения, которые в перспективе по разрушительной силе могут сравнятся с потенциалом ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Песков не исключил возможности появления оружия, не уступающего ядерному
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