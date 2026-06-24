Песков заявил о росте потенциала региональных конфликтов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потенциал региональных конфликтов растет, заявил Песков.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общий потенциал региональных конфликтов растет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны. Да, это не страхует нас от региональных конфликтов, общий потенциал которых, к сожалению, растет", - сказал Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
По словам Пескова, технологии на данный момент развиваются так, что уже сейчас можно спрогнозировать появление новых видов неядерного вооружения, которые в перспективе по разрушительной силе могут сравнятся с потенциалом ядерного оружия.