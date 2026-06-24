Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны.
- По его словам, мировая безопасность подверглась эрозии и кроме ядерного сдерживания у мира не осталось других механизмов для предотвращения глобальной войны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас она (мировая безопасность - ред.) изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны", - сказал Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
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23 июня, 13:43