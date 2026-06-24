Песков: в международных делах не осталось свободы, равенства или братства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в международных делах давно не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства.
- Песков добавил, что дискуссионным остается вопрос правил и курса, которым будут следовать существующие страны, государства и цивилизации.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в международных делах давно не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства.
Песков прокомментировал актуальность девиза "Свобода, равенство, братство", звучавшего в эпоху Великой французской революции, в современных реалиях.
"Уже давно в международных делах и в международной жизни ни свободы, ни равенства, ни братства не осталось", - сказал он на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что существующие страны, государства и цивилизации, к которым относит себя и Россия, несомненно будут существовать в будущем, однако, дискуссионным остается вопрос правил и курса, которым они будут следовать.