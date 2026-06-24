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Песков: в международных делах не осталось свободы, равенства или братства - РИА Новости, 24.06.2026
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11:14 24.06.2026 (обновлено: 15:49 24.06.2026)
Песков: в международных делах не осталось свободы, равенства или братства

Песков: в международных делах не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". 24 июня 2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". 24 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в международных делах давно не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства.
  • Песков добавил, что дискуссионным остается вопрос правил и курса, которым будут следовать существующие страны, государства и цивилизации.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в международных делах давно не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства.
Песков прокомментировал актуальность девиза "Свобода, равенство, братство", звучавшего в эпоху Великой французской революции, в современных реалиях.
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"Уже давно в международных делах и в международной жизни ни свободы, ни равенства, ни братства не осталось", - сказал он на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что существующие страны, государства и цивилизации, к которым относит себя и Россия, несомненно будут существовать в будущем, однако, дискуссионным остается вопрос правил и курса, которым они будут следовать.
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